Miljuschka deelt 'stomme' foto van gezondheidsproblemen dochtertje

Presentatrice Miljuschka Witzenhausen deelt vervelend nieuws op social media: haar dochtertje heeft te maken met allerlei medische testen.



Het lijkt erop dat het meisje last heeft van symptomen van epilepsie en dat er wordt onderzocht wat er precies aan de hand is.

“Nog altijd op zoek naar antwoorden. Ze zorgen hier altijd heel goed voor ons. Maar het blijft stom”, schrijft moeder Miljuschka bij haar foto, die is genomen in SEIN; het expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Ze laat weten dat ze beiden ‘amper hebben geslapen vannacht’. Miljuschka kreeg met haar ex Tycho twee kinderen, zoon Rembrandt en dochter Felina. Inmiddels is ze gelukkig met haar nieuwe vriend Philip.

Holleeder

De moeder van de presentatrice is Astrid Holleeder, zus van ’s lands bekendste crimineel Willem. Astrid kreeg op 19-jarige leeftijd haar dochter Miljuschka. Over haar oom zegt de tv-kok nu: “Door te getuigen, zijn we klaar om te sterven. Ik ben een publiek figuur. Als hij wil, kan hij me vinden.” Toch is ze opgelucht dat haar familie zich eindelijk tegen hem keert. “Het voelt als een revolutie. Toen ik opgroeide, zag ik mijn moeder zich uit de naad werken. Ik zag een sterke vrouw die misbruikt werd door haar broer. Dat ze me vertelde wat ze van plan was, dat ze gesprekken met hem ging opnemen… op dat moment zat ik heel mijn leven te wachten.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP