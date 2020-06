Milou en boer Bastiaan reageren op zwangerschapsgeruchten

Hét succeskoppel van Boer zoekt vrouw 2020 blijft het onderwerp van gesprek. Het verliefde stel plaatst namelijk regelmatig lieve foto’s van hun tweetjes op Instagram en dat zorgt voor nogal wat commotie in de reacties. “Is Milou zwanger?”, wordt er door meerdere volgers gevraagd.

Maar Milou en Bastiaan geven nu zelf duidelijkheid.

De foto die de geruchtenmolen deed draaien, werd op zondag geplaatst. “Een foto zegt meer dan 1000 woorden”, plaatst Bastiaan onder de foto waarop hij Milou tegen zich aan heeft terwijl hij zelf in de verte tuurt. Het liefdevolle kiekje werd overladen met reacties. Veel volgers vinden het stel prachtig op de foto staan en laten weten dat ze een mooi koppel zijn. Ook zijn er genoeg volgers die iets anders halen uit de post. “Samen gelukkig zwanger”, denkt een volger zeker te weten. “Is Milou zwanger of zo?”, vraagt een ander. Talloze volgers denken toch echt dat de foto een aankondiging is.

Aan Rtl boulevard laten Milou en Bastiaan weten of de volgers het goed hebben gezien of niet. Helaas voor sommigen is het echter niet waar. “Mensen trekken natuurlijk wel snel een conclusie”, reageert Milou op de geruchten. “Maar het is niet waar.” Toch kan de vraag of je zwanger bent best hard aankomen. Milou en Bastiaan hebben het echter niet als pijnlijk ervaren. “We hebben er wel om kunnen lachen”, vertelt Milou. “Voor ons is het niet pijnlijk, maar voor andere mensen zou dat wel zo kunnen zijn.”

Wel liet Bastiaan laatst al weten dat hij zeker wel aan gezinsuitbreiding zit te denken. “Wat mij betreft hoeft dat niet nog meerdere jaren te duren”, laat de boer weten.

