Dit is waarom er nu minder mensen scheiden dan normaal

Waar eerst werd verwacht dat veel mensen zouden scheiden tijdens deze coronacrisis, blijkt niets minder waar. Meer dan de helft van de scheidingsadvocaten heeft juist minder aanvragen gekregen.

Dit blijkt uit een enquête van vereniging Familie- en erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Volgens de advocaten is deze daling er omdat stellen een beslissing over een eventuele scheiding nu uitstellen. Ze zijn namelijk vaker bang voor zowel de financiële problemen in deze tijd van crisis als de zorgen over het vinden van huisvesting. Een handjevol advocaten denkt bovendien dat men juist dichter bij elkaar is gekomen dankzij de coronacrisis. Daarom zouden minder mensen willen scheiden.

Saskia Braun is bestuurslid van vFAS. Zij vertelt over de gevolgen van een uitgestelde scheiding. “Door de intelligente lockdown kunnen mensen zich gevangen voelen in een huwelijk. Stellen met kinderen moeten vaak ook op eieren lopen om de kinderen zo min mogelijk te laten merken en escalaties in hun bijzijn te voorkomen,” legt Braun uit. “Een veel gehoord geluid is ook dat mensen zich eenzaam voelen, omdat ze hun emoties door de social distancing niet konden delen met vrienden of familie.” Daardoor wordt het uitspreken van een voornemen om te gaan scheiden richting de partner nu juist alleen maar moeilijker.

Straks meer mensen die scheiden

Maar dat de scheidingsaanvragen er nu niet zijn, wil niet zeggen dat ze niet gaan komen. Want volgens tweederde van de advocaten gaat het aantal scheidingszaken de komende maanden zeker wel stijgen. Uiteindelijk gaat het continu thuiswerken en de social distancing zijn tol eisen. Het vermoeden hiervoor komt voort uit de toename aan bezoekers op de website van vFAS. Volgens hen wijst dit erop dat mensen wel degelijk bezig zijn met het oriënteren op een scheiding. Braun durft nog niet te zeggen of de verwachte stijging groter is om de daling van afgelopen maanden recht te trekken.