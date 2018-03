Kijkers zijn ervan overtuigd dat onderdeel 'Mindf*ck' in scène is gezet

Gisteravond ging het nieuwe seizoen van MINDF*CK van start voor maar liefst 1.7 miljoen kijkers. In deze aflevering bakte illusionist Victor Mids een magische taart voor André van Duin en liet hij zien hoe makkelijk gedrag te beïnvloeden is. Maar bij één onderdeel in het programma ‘betrapten’ de kijkers hem.

“Oh ja, en ik maak nooit gebruik van acteurs”, zegt Victor nog aan het begin van de aflevering, maar daar geloofden sommige kijkers niet in. In een van de onderdelen probeerde Victor mensen namelijk op afstand te besturen aan de hand van een belletje, dat móést volgens hen wel met acteurs gedaan zijn. Plantenspuit

Voorafgaand aan de groepsopnamen conditioneerde Victor de mensen één op één, door ze het belletje te laten horen en er een prikkel aan toe te voegen: water in hun nek spuiten met een plantenspuit precies als het getingel klonk. Door het genoeg te herhalen verankerde hij deze koppeling in hun brein. En inderdaad: als het belletje erna afgaat schrikken mensen alsof ze worden natgespoten, ook als het niet gebeurt. Wachtkamerexperiment

Maar kunnen mensen ook elkaar conditioneren? Voor dit experiment heeft Victor vrijwilligers in de wachtkamer gevraagd te gaan staan als ze het belletje horen. Er is een nietsvermoedende wachtende bij, die de instructies niet heeft gehoord. Zou ook zij gaan staan bij het gepingel? Victor zou Victor niet zijn als hij het niet voor elkaar kreeg, niet waar? Ook als alle wachtenden de wachtkamer hebben verlaten en alleen de vrouw zonder instructies overblijft, gaat ze staan bij het klinken van de bel.

Voor het laatste onderdeel van het experiment haalt Victor er een nieuwe wachtende bij, die ook geen instructies heeft gehad. Als zij net als de andere vrouw zou gaan staan, is echt bewezen: mensen kunnen elkaar conditioneren. Of zij inderdaad volgt, kun je hier zien, vanaf minuut 27. Acteurs

Toch waren kijkers ervan overtuigd dat die tweede vrouw een acteur moet zijn geweest. Want allemaal leuk en aardig, maar mensen zouden nóóit direct naast elkaar gaan zitten in de wachtkamer als er nog ruimte is op andere stoelen, meenden zij… Precies! RT @Jolandabomert: #mindfck sommige dingen vind ik leuk en boeiend. Maar de wachtkamer scène ie natuurlijk gescript. Niemand gaat in een lege wachtkamer direct naast iemand anders zitten. Minimaal stoel ertussen. — Aline Dassel 🖖 (@dasselnl) 17 maart 2018 #Mindfck Ding! Opstaan omdat de rest ook opstaat!!! Hoe bewust sta je dan in je leven en waarom stel je geen vragen om het eerst te begrijpen voordat je iets doet! Vreemd dat de 2e persoon zo naast haar gaat zitten. Niemand doet dit met zoveel vrije plaatsen. — Sheida Mohebbi (@SheidaMohebbi) 17 maart 2018 De echte vraag is waarom alle onbekenden in de wachtkamer bij elkaar zijn gaan zitten… #mindfuck #mindfck — Lieke Zwier (@zwierlieke) 17 maart 2018

Mhm, maar zij kan natuurlijk ook slechts één instructie hebben gehad: namelijk ga naast het andere meisje zitten en blijf wachten, toch? Wat denken jullie: in scène gezet?

In de rest van de eerste aflevering van Mind*ck ondervond André van Duin hoe Victor zijn hersenen en zintuigen voor de gek kan houden als ze een magische taart bakken; er zijn zelfs schoenen bij betrokken.

Wie is de mol..?

Jolien vat in ieder geval mooi samen hoe we -eigenlijk ook als kuddedieren!- op de zaterdagavond moeiteloos zijn overgestapt van het ene naar het andere programma.

Nu #WIDM is afgelopen kijken naar een ander programma waar je ook voor de gek wordt gehouden: #MindFck — Jolien van Gaalen 🐰 (@jolienvgaalen) 17 maart 2018

Florine (42): “Ik ben heel nuchter en denk dat alles te verklaren is. Maar dít?” Victor Mids: “Het doel was nooit om beroemd te worden”

