Nederlanders steken minister Bruins hart onder de riem nadat hij onwel werd in Kamer

Minister Bruno Bruins is woensdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer onwel geworden. Hij zakte door zijn knieën, maar stond gelukkig snel weer op.

Bruins verliet met een aantal collega’s de vergadering en liet niet veel later in een reactie op Twitter weten dat hij “last had van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken.” Hij schrijf dat het inmiddels weer beter gaat en dat hij naar huis gaat om uit te rusten. “Morgen kan ik weer aan de slag om de coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden.”