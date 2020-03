Bruno Bruins treedt af als minister van Medische Zorg

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg stapt op. Hij heeft zijn ontslag aangevraagd en de koning heeft het hem ‘op de meest eervolle wijze’ verleend.

De minister is woensdagavond tijdens een debat over het coronavirus in de Tweede Kamer onwel geworden. Hij zakte door zijn knieën, maar stond gelukkig snel weer op.

Bruins zei achteraf dat dat kwam door oververmoeidheid. Minister De Jonge van Volksgezondheid neemt zijn taken tijdelijk over.

Bron: RTL Nieuws.