Minister De Jonge deelt ontroerende brief van 9-jarig meisje

Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kreeg een wel heel bijzondere brief binnen.

De afzender is Sofie, een 9-jarig meisje dat zich zorgen maakt over de ouderen in Nederland. ‘’Ik vind het echt heel zielig dat oude mensen eenzaam zijn’’, schrijft ze. ‘’Ze krijgen bijna nooit bezoek. En sommige bejaarden hebben ook nog dementie.’’

Vrijwilligerswerk

Sofie wilde graag vrijwilligerswerk doen toen ze hoorde dat bejaarden soms geslagen worden. Samen met haar ‘bff’ is ze op sollicitatiegesprek geweest en nu doen ze samen vrijwilligerswerk in het bejaardenhuis. ‘’Ik vind dat bejaarden lievere verzorgers moeten krijgen. Het zou ook leuk zijn als sommige mensen gewoon even op bezoek gaan.’’ En zo is het maar net, Sofie!

Bron: Instagram. Beeld: iStock