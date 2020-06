Minister Sigrid Kaag: "Ze dachten dat mijn man de klusjesman was vanwege zijn huidskleur"

Sigrid Kaag deelde zondagavond in Op1 haar eigen ervaring met racisme. De minister is getrouwd met zwarte man en maakt daardoor van heel dichtbij kwetsende vooroordelen mee.

Toen ze in New York woonden, werd haar man regelmatig aangezien voor de klusjesman. “Omdat hij een donkerdere huidskleur heeft. Toen moest ik zeggen: hij is tandarts. En mijn man.”

Donkere kinderen

In Zwitserland is Kaag altijd degene die achter het stuur zit. Dan komen ze namelijk makkelijker de grens over. “Dat is gewoon zo”, vertelt ze in de talkshow. Niet alleen haar man, maar ook haar kinderen hebben in het dagelijks leven te maken met racisme.

“In Nederland komen mijn kinderen elke week wel met een of ander verhaal thuis”, legt Kaag uit. Haar kinderen hebben niet haar achternaam, maar die van haar man. “Een van mijn kinderen heeft bij sollicitaties op een gegeven moment gezegd: laat ik me maar Kaag noemen”, vertelt de minister. “Nou, bingo. Toen werd ze ineens wel uitgenodigd voor een gesprek.”

“Mensen bedoelen het best wel goed, maar dan zeggen ze bijvoorbeeld: hé, donkere kinderen. Niet van jou zeker?”

Buitengesloten

Volgens Kaag is het dan ook een hardnekkig misverstand te denken dat racisme alleen in Amerika plaatsvindt. “Als je het optelt, dan is er natuurlijk wel een verhaal. Want het is niet aan de meerderheid om te bepalen hoe het voelt en hoe mensen buitengesloten worden.”

De minister heeft ook een idee hoe racisme aangepakt kan worden:

Sigrid Kaag @SigridKaag over racisme binnen organisaties: “Bij alle sectoren waar dit speelt – je moet het wel onderzoeken – moeten ze zelf met een verbeteringsplan komen. Dat moet je meten en afmeten. En daar kunnen mensen ook aanspraak op maken.” #Op1 pic.twitter.com/FTBfWMY5pJ — Op1 (@op1npo) June 7, 2020

Bron: Op1. Beeld: Brunopress