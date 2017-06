De minnaar van Hansje (57) overleed

Toen de mailbox van Hansje leeg bleef, wist ze wel hoe laat het was: haar minnaar was overleden aan longkanker. Als ‘een oude schoolvriendin’ ging ze naar zijn begrafenis.

In de video vertelt onze passie- en liefdesvlogger Guusje vertelt wat je kunt doen als de sensualiteit uit je leven is verdwenen.

“Op zijn begrafenis zag ik voor het eerst al die mensen die ik zo goed van zijn verhalen kende: zijn vrouw, hun kinderen. Ik had zo veel verdriet om zijn dood, maar hoefde bij de plechtigheid geen medeleven te verwachten. Ik kende mijn positie. Ik heb de laatste 7 jaar van zijn leven een relatie met hem gehad, maar dat mocht niemand weten: hij was getrouwd. Na de plechtigheid ben ik snel weggegaan, ik was veel te bang dat iemand iets door zou krijgen. Want waarom zou een oude schoolvriendin zó overstuur zijn?”

Meer dan alleen sex

“Zijn vrouw heb ik per mail gecondoleerd. In de laatste dagen van zijn leven heeft hij me nog op het hart gedrukt dat ik het niet aan zijn vrouw mocht vertellen, hij wilde haar geen pijn doen. Ik begreep dat, maar ik heb me nooit schuldig naar haar gevoeld. Hij had een prima leven thuis, maar op sexueel gebied waren ze op elkaar uitgekeken. Zijn huwelijk werd volgens mij zelfs beter door onze verhouding. Wat wij hadden was meer dan alleen sex: het was een volwaardige relatie. We hielden van elkaar. Meestal zagen we elkaar één keer in de week, soms vaker. We bedreven de liefde, gingen uit eten en zijn op vakantie geweest. Ik genoot enorm van de tijd met hem, het voelde alsof ik vleugels had. Toch heb ik hem nooit voor mezelf willen ‘hebben’, het was goed zoals het was.”

Een lege mailbox

“1,5 jaar geleden bleek dat hij longkanker had. Een jaar later overleed hij. Ik ben dankbaar voor de mails die we elkaar hebben geschreven over hoe het voor hem was om te sterven. Over wat hij van de dood vond. Over dat hij mij het allerbeste wenste. Die openheid was troostend. Toen bleef mijn inbox leeg. 2 weken later kreeg ik een mailtje dat hij was overleden, dat is nu een half jaar geleden. De scherpste randjes van mijn verdriet zijn eraf en inmiddels heb ik ook contact met zijn vrouw. Ze mailde me, en het klikt. We gaan binnenkort zelfs een keertje koffiedrinken. Stiekem vind ik het wel fijn om meer over hem te horen en ik kan die dingen goed scheiden. Hij had een lieve vrouw en ik zal haar nooit pijn doen, maar het blijft moeilijk dat ik met niemand het verdriet om hem kan delen.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!





Interview: Marloes Keizer. Beeld: iStock