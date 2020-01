Mirjam (55) wenst al 10 jaar alle eenzame mensen een gelukkig nieuwjaar

De IJsselmuidense Mirjam van der Hall (55) plaatst al 10 jaar iedere jaarwisseling een advertentie in twee landelijke dagbladen. In die advertentie wenst ze alle mensen die alleen zijn een gelukkig nieuwjaar.

Deze prachtige traditie heeft ze overgenomen van haar vader.

Advertentie

Alleen

“Na het overlijden van zijn vrouw, mijn moeder, liep hij begin januari 1977 over straat en dacht: ‘Er moeten veel meer mensen zijn zoals ik. Mensen die zich net zo alleen voelen'”, legt Mirjam uit aan Trouw. “Mijn ouders waren dertig jaar bij elkaar geweest, het is nogal wat, als je dan weer alleen bent. In een impuls is hij bij de lokale krant naar binnen gegaan om een advertentie te plaatsen.”