Sandra’s dochter werd misbruikt door haar zwemcoach: "Hoe kan ik dit gemist hebben"

Via school hoorde Sandra van Lohuizen (56) dat haar toen 14-jarige dochter al 2 jaar werd misbruikt door haar zwemcoach. Zij en haar man hadden niets gemerkt. “Later zei Ela dat ze wel had gewild dat we meer hadden doorgevraagd.”

“Ela’s coach haalde haar vaak bij ons thuis op. Het lag toch op zijn route naar het zwembad. Fijn, dat scheelde ons een ritje. Ze zwom 6 keer per week. Iedere keer zwaaide ik haar met een goed gevoel uit. Geen moment, geen seconde, heb ik gedacht: die man heeft foute bedoelingen. Ik merkte niks aan Ela. Ze had weleens een mindere dag, maar welk kind niet? Ze wilde altijd trainen, klaagde nooit. Ze kreeg veel complimenten van haar nieuwe zwemcoach, al stelde hij ook hoge eisen. Zij wilde gewoon heel goed worden en hij ging haar daarbij helpen, zei hij. Het was een aparte vent. Een beetje een nerderige ICT’er met weinig vrienden. Hij bemoeide zich, naar onze zin, te veel met het privéleven van onze dochter. Hoe laat ze naar bed ging, wat ze in het weekend deed, dat soort dingen. Dat zeiden we ook tegen hem. Hij had als argument dat Ela aan topsport deed, dat ook wat ze in haar vrije tijd deed invloed had op haar prestaties.”

Zieke geest

“Achteraf blijkt dat we nog niet half wisten hoe hij haar leven probeerde te besturen. Hij belde haar constant, zelfs tot diep in de nacht. Het ging hem niet om haar prestaties in het zwembad. Hij was gewoon een zieke geest die het fijn vond om controle te hebben over een meisje van 12. Ze was nog maar een kind toen het misbruik begon. Eerst met een incidentele tongzoen in de auto, van daaruit ging het steeds verder en gebeurde het vaker. Wij hebben niets gezien. Je bedenkt als ouder toch niet dat een man van ruim 2 keer haar leeftijd wat van haar wil? Dat hij tijdens de hardlooptraining naar een donker bos reed, de deuren op slot deed, haar zoende en overal aanraakte. Zij onderging dat, terwijl wij thuis op de bank tv zaten te kijken. Voor de looptraining vroeg ze altijd aan haar zussen of zij mee wilden. Ik dacht dat ze dat gewoon gezellig vond. De waarheid was: ze wilde dat er iemand bij was, zodat niet weer gebeurde wat altijd gebeurde. Het was haar manier van hulp vragen. Later zei Ela eens dat ze had gewild dat we hadden doorgevraagd. Dat we specifiekere vragen hadden gesteld over haar coach en de trainingen. Aan de andere kant zei ze ook: ‘Ik weet niet of ik het dan wel verteld had.’ Het was niet dat ze zich schaamde. Ze dacht in het begin dat het wel over zou gaan, dat ze het zelf kon oplossen. Daarna vond ze dat ze al te lang haar mond had gehouden om het alsnog te vertellen. Ze was bang dat wij ons gepasseerd zouden voelen of zouden denken dat ze ons niet vertrouwde. Ook was ze bang dat het zwemmen dan zou stoppen, terwijl ze zich in het water zo gelukkig voelde.”