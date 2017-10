Hondje werd bruut mishandeld, maar is er nu zó geweldig aan toe

Hondje Jordan had op z’n zachtst gezegd een slechte start in het leven. Hij werd als puppy bruut mishandeld door zijn ‘baasjes’, maar bleek een waar vechtertje te zijn.

Dierenredders van de organisatie Hope For Paws troffen Jordan zwaar toegetakeld aan (zie bovenstaande video). Zijn pootje was geamputeerd en hij was vanaf een hoge flat in een rivier gegooid, wisten ooggetuigen te vertellen.

Operatie

Hij werd direct naar de dierenarts gebracht. Die wist niet wat hij zag en noemde het een wonder dat het beestje nog leefde. Jordan was ondervoed, zat vol met bacteriën en moest zelfs een bloedtransfusie krijgen. Door de pijn moest het arme beestje ook constant verdoofd worden. Na 4 dagen kon hij dan eindelijk geopereerd worden aan zijn pootje. En daarna ging het alleen maar beter.

Met sprongen vooruit

Jordan herstelde, kwam in een pleeggezin en kreeg fysiotherapie. Hij ging letterlijk met sprongen vooruit. Iedere dag werd het beestje sterker en hij leerde zelfs zwemmen – en dat met 3 pootjes. Ook dát zie je in bovenstaande video.

Liefde

Wat gaat het nu goed met Jordan. Hij is dolgelukkig in zijn nieuwe thuis, heeft er een hondenvriend bij en wordt overspoeld met liefde. En dat is precies hoe het hoort. Wil je Jordan op de voet volgen? Like dan de Facebookpagina Jordan the Wonder Dog.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: YouTube, Hope For Paws. Beeld: Facebook

BEKIJK OOK: