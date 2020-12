Kijkers geschokt door mishandeling zwangere vrouw in ‘Opsporing Verzocht’

In Opsporing verzocht komen natuurlijk regelmatig schokkende zaken voorbij, maar de mishandeling van een zwangere vrouw is bij kijkers toch wel erg hard binnen gekomen. Op Twitter uiten verschillende mensen hun verbazing, maar vooral ook boosheid over het schokkende incident dat dinsdagavond in de uitzending te zien was.

In Opsporing verzocht zijn ze hard op zoek naar mensen die tips hebben over de mishandeling van de zwangere vrouw én haar partner.

Twee mishandelingen

Op zondagavond 1 maart werd in het dorpje Borgsweer in Groningen een hoogzwangere vrouw ernstig mishandeld met een houten paal door een nog onbekend persoon. Een dag eerder werd haar vriend ook al op dezelfde plek aangevallen, waarna hij in het ziekenhuis belandde. Hij brak hierbij zijn kaak en nek. De politie gaat er vanuit dat beide incidenten met elkaar te maken hebben en zijn dan ook op zoek naar de daders van de mishandelingen.