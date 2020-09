Miss Montreal in tranen bij ‘Beste zangers’ en heel Nederland huilt mee

Donderdagavond was het de beurt aan Miss Montreal om bezongen te worden in het programma Beste zangers. En al gauw gingen de kijkers los op Twitter over de aflevering. Want niet alleen Miss Montreal zelf huilde tranen met tuiten op de bank, maar ook de kijkers thuis hielden het niet droog.

En dat kwam met name door de twee meest besproken acts van de avond.

Andere presentator(en)

In tegenstelling tot vorig jaar, wordt dit seizoen van Beste zangers niet gepresenteerd door Jan Smit. De opnames van het programma vonden namelijk voor de uitbraak van de coronacrisis plaats op Ibiza en Jan tobde in die tijd nog met zijn gezondheid. Dit seizoen nemen daarom Nick en Simon het presentatiestokje van hem over. Zij zitten op de bank met een gezellige club talentvolle zangers. Dit jaar zijn dat naast Miss Montreal ook Suzan & Freek, Diggy Dex, Wulf, Stef Bos, Tabitha en Milow.

Miss Montreal

In de tweede aflevering wordt Miss Montreal in het Spaanse zonnetje gezet. Sanne Hans, zoals de zangeres eigenlijk heet, houdt het niet droog. Vooral wanneer kijkerslieveling Stef Bos begint te zingen, heeft ze het niet meer. Hij brengt haar het nummer Recht uit het hart. Aan het begin van het nummer al, breekt Miss Montreal. “Hij heeft me echt heel erg geraakt”, laat ze na zijn optreden weten. “Waarom heb ik die man niet eerder ontmoet?”