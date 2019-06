Miss Montreal deelt een leuk nieuwtje

Sanne Hans, ook wel bekend als Miss Montreal, deelt op Instagram een leuk nieuwtje. Ze zal binnenkort namelijk weer op televisie te zien zijn.

Sanne gaat namelijk plaatsnemen in de beroemde draaistoelen van The Voice Kids en wordt coach.

Prachtig

De zangeres is eerder al coach geweest bij The Voice of Holland, maar zal in het nieuwe seizoen voor het eerst ook kinderen gaan helpen met hun zangcarrière. “Prachtig om dit te mogen doen! Sluit ook geweldig aan bij mijn ambassadeurschap voor Jeugdfonds Sport & Cultuur“, schrijft Sanne op Instagram.

Groot succes

Door het grote succes van The Voice of Holland wordt het format nu ook voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar gemaakt. Inmiddels zijn er al 8 seizoen uitgezonden. In het nieuwe seizoen gaat Sanne Hans de plek van Ilse DeLange opvullen. Ook Marco Borsato, Ali B en Anouk zullen weer van de partij zijn.

Wanneer het 9e seizoen van The Voice Kids wordt uitgezonden is nog niet bekend.

Bron: Instagram. Beeld: ANP