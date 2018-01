Miss Montreal krijgt kritiek op déze zomerse vakantiefoto

Zangeres Miss Montreal is momenteel op een zonvakantie op Bonaire.

Ze geniet duidelijk van het mooie weer. Maar daar hebben haar volgers wel een beetje kritiek op.

Oeps

Sanne Hans is namelijk nogal verbrand door de zon. Op de foto waarop te zien is dat haar huid roodgekleurd is komt dan ook commentaar. Zo reageert iemand met: “Sanne smeer je je wel goed in?”. Een ander zegt: “Oeps, dat wordt aftersun en komkommer”. En weer een ander: “Vandaag is rood…”. Sanne heeft zelf nog niet gereageerd op de ophef. Op haar foto krijgt ze binnen een dag ook meer dan 5.500 likes.

Valpartij

Dit seizoen is ze weer coach bij The Voice of Holland. Ze brak in oktober nog haar ribben omdat ze na een feestje van het televisieprogramma erg dronken thuis was gekomen. Haar vriend had haar al in bed gelegd, maar toen ze weer op wilde staan ging het mis. Ze viel keihard op de grond. Sanne: “Ik heb niet geklaagd, ik heb niet gezeurd: ik heb al mijn optredens en promo’s gedaan. Maar als iemand denkt: man, wat zing je slecht, dat komt daardoor!”

My view. #nofilter Een bericht gedeeld door Miss Montreal (@missmontreal_) op 3 Jan 2018 om 11:35 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram