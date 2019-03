Miss World Nederland Leonie (26) heeft diabetes type 1: "Het is echt niet altijd even makkelijk"

Afgelopen jaar werd ze gekroond tot Miss World Nederland en ondertussen rondt ze ook nog even haar studie bedrijfskunde af. Leonie Hesselink (26) is een echte duizendpoot. Wat veel mensen echter niet weten, is dat ze dagelijks ook haar diabetes onder controle moet houden.

Wij belden Leonie op om de misverstanden over deze ziekte de wereld uit te helpen.

Zielig

“Veel mensen in Nederland hebben een bepaald beeld hebben bij diabetes. Ze denken dat je maar heel weinig mag eten, en al helemaal geen suiker. Toegegeven: het is een vervelende ziekte, maar die gedachte wil ik echt weg hebben. In mijn geval klopt dat beeld namelijk totaal niet. Ik heb zelf diabetes type 1. Bij dit type diabetes maakt je alvleesklier geen insuline meer aan. Daardoor blijven je bloedglucosewaarden niet op peil”, begint Leonie.

Als de dag van gisteren

“Mijn zus heeft ook diabetes. Zij was twee toen mijn ouders het ontdekten. Bij mij kwam het pas op 13-jarige leeftijd aan het licht. Ik reed paard op hoog niveau en moest op een dag om de tien minuten wat drinken. Nu ben ik 26, maar ik herinner me nog als de dag van gisteren hoe het ging. Ik vond het altijd zó eng om m’n zus te zien prikken. En toen bleek ik het ook te hebben. Ze zeggen dat het niet erfelijk is, maar ik vind het toch wel apart dat we het allebei hebben.”

Geen belemmering

“Diabetes heeft gelukkig niet zo’n hele grote invloed op mijn leven. Het is vervelend, maar ik maak er het beste van. Ik ben niet anders gewend, het zit zó ingebakken in mijn dag. En ik zie het niet als belemmering. Natuurlijk maak ik me wel eens zorgen over complicaties, maar ik zie het eerder als een uitdaging om m’n bloedsuiker op peil te houden. Soms denk ik wel eens ‘wat heb ik fout gedaan?’, maar dan besef ik meteen dat er ook veel ergere dingen zijn.”

Grote winnaar

“Vorig jaar ben ik op 4 juni gekroond tot Miss World Nederland. Toen ik werd gescout om mee te doen, moest ik er eerst niks van hebben. Totdat een vriendin me overhaalde. Ze zei dat het me misschien nog wel op mooie plekken zou brengen. Uiteindelijk haalde ik de finale. Maar omdat ik er zó zeker van was dat ik toch niet zou winnen, besloot ik op de finaledag gewoon te gaan werken en de wedstrijd af te zeggen. M’n ouders en vriend wisten niet wat ze hoorden en vonden dat ik deze kans moest grijpen. Aan het eind van de avond kwam ik als winnaar uit de bus.”

‘Er zit iets aan je jurk’

“Op 8 december was de grote finale in China. Mijn medekandidaten wisten niet van mijn diabetes. Mijn national director weet volgens mij nog steeds niet precies wat ik heb. Alleen mijn kamergenoot, Miss Noorwegen, had ik het verteld. Stel dat er ’s nachts iets zou gebeuren… Ook wel een grappig detail: op mijn rug draag ik een klein kastje dat mijn insuline toedient. Fotografen of stylisten zeiden tijdens de verkiezing wel eens: ‘Er zit nog een label aan je jurk!’ Dan zei ik: ‘Nee hoor, dat is mijn alvleesklier’!”

Ander beeld

“Aan mensen die ik niet ken, vertel ik liever ook niet dat ik diabetes heb. Puur omdat ik niet zielig gevonden wil worden. Ik wil best uitleggen hoe het zit, maar vaak hebben mensen dan meteen zo’n ander beeld van me. Terwijl ik juist iemand ben die er niets om laat. Met dit interview wil ik alleen wél duidelijk maken dat het wel vanaf de buitenkant altijd allemaal zo blij lijkt, maar dat ik ondertussen wel een ziekte onder controle moet houden. En dat is gewoon niet altijd even makkelijk.”

Extreem moe

“Een simpel voorbeeld: soms heeft m’n bloedsuiker de hele nacht lopen spoken en zijn m’n waardes heel hoog. Veel mensen weten niet hoeveel impact dat heeft. De dag erna ben ik dan he-le-maal kapot. Daar kan ik echt van balen als ik moet werken. En je denkt dan misschien ‘ik ben ook wel eens moe’, maar ik kan moeilijk uitleggen hoe extreem dit is. Dat zijn kleine dingen hoor! Net als dat uitsmijters wel eens moeilijk doen als ik m’n medicatie bij me heb tijdens een feestje. Daar klets ik mezelf uiteindelijk ook wel doorheen.”

Dubbel knap

“Een van de spelers van Feyenoord heeft trouwens ook diabetes type 1. Dat weten maar weinig mensen. En dat vind ik het mooie: hij presteert op zó’n hoog niveau, maar bijna niemand weet dat hij ondertussen voor de wedstrijd druk bezig is om z’n ziekte onder controle te houden. Dat vind ik echt dubbel zo knap.”

Zakjes suiker

“Of het wel eens heel erg mis is gegaan? Gelukkig niet, maar ik raak wel flink in paniek als ik m’n medicatie niet bij me heb. Dan ben ik druk aan het uitzoeken waar de ambulance eventueel vandaan zou kunnen komen als het echt fout gaat. En een keer heb ik op een terras heel snel allerlei zakjes suiker die je bij een kop koffie krijgt verzameld. Gewoon voor het geval dat. Achteraf kan ik er wel om lachen, maar toen echt niet. Ach, als dat het ergste is, dan mag ik echt niet klagen hoor!”

Een kleine greep uit het leven van Leonie:

Beeld: eigen foto Leonie