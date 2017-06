9 dingen die we nog steeds missen van Hyves

Jarenlang was Hyves het populairste sociale netwerk van Nederland. Er werd zelfs een liedje over gemaakt (zie video). Helaas ging de stekker er in 2013 uit. Stiekem was Hyves wel veel leuker dan de sociale netwerken van nu en om deze redenen missen we het nog steeds.

1. Krabbelen: alleen het woord is al veel gezelliger dan ‘een reactie achterlaten’:

ik ging gisteren isabella krabbelen op hyves HIHIHIHIHIHIIH. pic.twitter.com/mYDwHZ5A5f — Marita (@maritavisser) 22 april 2013

2. En die dansende banaan die je in je berichten kon zetten:



3. Op Hyves kon je zien hoe vaak je profiel en je foto’s bekeken waren. Wilde je stiekem tóch weten.

4. Ook leuk: je kon je profiel ‘pimpen’ met kleurtjes en glitterachtergronden.

5. Net zoals op Facebook, had je op Hyves ook groepen waar je lid van kon worden. Maar de gezellige ‘Ik-schijn-boos-te-kijken’- en ‘Muggen zijn kut’-groep zijn wij nog niet tegengekomen op Facebook.

6. Je vond een foto op Hyves niet leuk, maar gaf ‘m ‘respect’.

7. Heel confronterend: meteen achter je naam stond hoeveel vrienden je had. Stond er bij jou ‘waarom zoveel vrienden?’ dan is de kans groot de je een BN’er bent.

8. Wanneer je geen profielfoto instelde op Hyves kreeg je automatisch deze profielfoto:

“@TheVelde: Mijn allereerste HYVES profielfoto van toen ik 10 was <3 <3 <3 <3 pic.twitter.com/hLwa0yxmhR” — LJ (@Ljero_) 10 juni 2013

9. Wist je niet wat je iemand moest sturen? Dan ‘tikte’ je diegene gewoon. Zo simpel was het op Hyves.

