Deze grote modeketen heeft stilletjes haar maatvoering veranderd

Pas je altijd in een maat 42 bij de H&M en lijkt het ineens alsof die lang niet zo goed om je lijf zit als anders? Het kan aan de veranderende maten bij H&M liggen; de modeketen heeft namelijk stilzwijgend de maatvoering aangepast.

Het zou dus zomaar kunnen dat je ineens een maat kleiner nodig hebt bij H&M.



Met het nieuwe seizoen in aantocht heeft H&M in Amerika alvast de aanpassingen doorgevoerd. Het is niet bekend wanneer dit in Nederland gaat veranderen, maar wel dat het de bedoeling is om dit wereldwijd te gaan doen. De winkelketen reageert daarmee op de klachtenregen van klanten over hun maten. Die zouden veel te klein vallen.

Aan de nieuwe kledingstukken hangen overzees nu kaartjes met: “Jij vroeg, wij luisterden! We veranderen onze maten. Pas dit kledingstuk om de maat te proberen.” De eerste fase van het veranderen gebeurde al in 2017, maar dat ging vrij onopgemerkt voorbij. Toen al veranderde H&M hun (letter)matensysteem een maat naar beneden. Het betekende dat wie een medium droeg, nu een small nodig heeft. De modeketen voerde dus ook een XXS in, voor wie daarvoor een XS droeg.

De tweede fase, zoals een woordvoerder van H&M bij Racked bevestigt, gaat nog eens de ‘nummermaten’ aanpassen. Dat houdt in dat een 42 nu een 40 wordt, een 38 een 36 enzovoorts. Ook bh-maten veranderen; de letters van de cupmaat niet, de breedte van de bandjes wel.

Het gaat alleen om de vrouwenmaten, die van mannen en kinderen blijven voorlopig hetzelfde.





