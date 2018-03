Model dat wordt verteld 'dat ze nog wat af moet vallen' deelt foto van haar figuur

Je kunt soms amper geloven wat er in de modellenwereld gebeurt. De prachtigste, slankste meiden worden nóg weleens onzeker gemaakt.

Zo ook het Australische model Bridget Malcolm. Er werd haar bij een casting gezegd dat ‘ze toch nog wat moest afvallen’.

Let er niet zo op

Bridget kan het zelf ook amper geloven en deelt nu met de wereld een belangrijke foto. Ze laat zien hoe ze er op die dag van de casting uitzag en hoe slank ze nu toen, op die dag was. Ze laat nu weten aan haar volgers dat ‘het leven te kort is om je alleen maar druk te maken om je uiterlijk’. “De tijd die je spendeert aan het zorgen maken over je kledingmaten en je gewicht, is tijd die je verliest. Er zijn zoveel betere tijdsbestedingen voor je brein”.

Op dit moment vond het castingbureau Bridget ‘te dik’ om een klus te krijgen:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram