Zó ziet model en actrice Famke Janssen er nu uit

Famke Janssen was in de jaren ’90 razend populair en brak wereldwijd door met haar rol als Xenia in de James Bond-film Goldeneye.

De van origine Amstelveense heet eigenlijk Famke Beumer en ze verhuisde in 1984 al naar de Verenigde Staten.

Doorbraak

Ze werkte daar als model (voor onder andere Chanel en Victoria’s Secret) en studeerde literatuur bovendien nog eens op een prestigieuze universiteit. Omdat haar achternaam in het Engels wat moeilijk uit te spreken is, heette ze daar ‘Famke Bummer’. ‘Bummer’ betekent letterlijk vertaald ‘stom’. Daarom veranderde ze haar naam terug in Janssen. Als hobby volgde ze acteerlessen en al gauw kreeg ze wat kleine rolletjes.

Na haar doorbraak als de vrouw die met haar dijen kon schieten en ze de vijand was van Pierce Brosnan, speelde ze Phoenix in de bekende X-Men films. Ze is inmiddels een echte Hollywood-ster.

Famke in 1995 en in 2017:

