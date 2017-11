Model Loiza Lamers (22) getroffen door herseninfarct

Vreselijk nieuws voor transgendermodel Loiza Lamers (22): ze is gisteren door een herseninfarct getroffen.

Volgens RTL Boulevard ligt ze momenteel in een ziekenhuis in Arnhem.

Schrikken

Het management van Loiza laat weten dat ze wordt onderzocht. Ze raakte gisteren opeens bewusteloos. In het ziekenhuis bleek dat er een bloedprop in haar hersenen zat. Haar familie is nu bij haar in het ziekenhuis en is erg geschrokken. Twee dagen geleden had ze nog nergens last van. Ze plaatste toen nog een vrolijke foto op Instagram.

Loiza werd geboren als Lucas, won in 2015 Holland’s Next Top Model. Wat de gevolgen voor Loiza zijn na het herseninfarct, is nog niet bekend. Ze is momenteel erg bang maar houdt zich sterk. We wensen haar en haar familie veel sterkte.

Just like that✨ Een bericht gedeeld door Loiza Lamers (@loizalamers) op 19 Nov 2017 om 3:19 PST

Bron: AD. Beeld: ANP