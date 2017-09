Model plaatst eerlijke foto met cellulitis: ‘’Niets om voor te schamen’’

Plus-size model Sophie Turner heeft op haar Instagram een foto van zichzelf gedeeld waarop haar cellulitis duidelijk te zien is. Haar boodschap? ‘’Cellulitis is iets natuurlijks. We moeten het niet langer zien als iets walgelijks.’’

Inspiratie

Sophie geeft toe dat ze in de eerste instantie overstuur was na het zien van de foto, maar vervolgens dacht ze: ‘’Waarom eigenlijk? Ik ben meer dan mijn cellulitis en rolletjes.’’ Ze hoopt dan ook dat haar eerlijke foto andere vrouwen inspireert om hun oneffenheden te omarmen.

Een bericht gedeeld door S O P H I E T U R N E R 💋 (@sophieeturner) op 26 Sep 2017 om 8:51 PDT

Groeiproces

‘’Ik ben meer dan mijn cellulitis, ik ben meer dan mijn buikrolletjes, ik ben meer dan mijn ruggenvet. Cellulitis is normaal. Natuurlijk wil iedereen het liefst een gladde huid, maar we moeten nu eenmaal de realiteit accepteren. Ik heb al sinds mijn twaalfde cellulitis. Het omarmen van mijn lichaam gaat met vallen en opstaan, maar het is een groeiproces”, aldus de 22-jarige.

Een bericht gedeeld door S O P H I E T U R N E R 💋 (@sophieeturner) op 22 Sep 2017 om 12:12 PDT

Een bericht gedeeld door S O P H I E T U R N E R 💋 (@sophieeturner) op 7 Jul 2017 om 5:59 PDT

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook deze video:



Bron en beeld: Instagram