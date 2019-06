Dít is het model waarmee prins Harry datete toen hij Meghan ontmoette

Ondertussen is prins Harry gelukkig getrouwd met Meghan, inclusief lieve baby, maar toen de prins een paar jaar geleden nog ‘Engelands meest gewilde vrijgezel’ was, heeft hij eerst nog kort met een model gedate.

Dat onthult koninklijk biograaf Angela Levin. Zij heeft het boek Harry: Conversations with the Prince geschreven.

Feestje

In 2016 zou Harry met Sarah Ann Macklin aan het daten zijn, tótdat hij de toen nog Suits-actrice Meghan Markle tegen het lijf liep. Sarah en Harry zouden elke ontmoet hebben op een feestje, en na een gezellig avond gehad te hebben, hebben ze nummers uitgewisseld.

Sarah Ann Macklin

Levin schrijft in haar boek dat de twee heel veel app-contact en een paar dates hadden. Ze voelden zich enorm aangetrokken tot elkaar, maar het zou slechts ‘een fling’ zijn geweest. Toen Harry later op blind date ging met Meghan, sloeg de vonk pas echt over. Zo ziet Sarah Ann Macklin eruit:

