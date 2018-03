Een van de grootste modeontwerpers aller tijden overleden

Wie een groot fan is van de film ‘Breakfast at Tiffany’s’ kan zich de prachtige outfits van Audrey Hepburn vast nog wel herinneren. Deze creaties werden ontworpen door Hubert de Givenchy.

De modeontwerper is op 91-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn partner is hij zaterdag in zijn slaap heengegaan. Dat werd vandaag bekend gemaakt door het modehuis. Givenchy werd bekend met de beroemde ‘little black dress’ en verzorgde de styling van niemand minder dan Audrey Hepburn en Jackie Kennedy.

Hubert de Givenchy has sadly passed away at the age of 91. May he rest in peace and long live his legacy. – I pic.twitter.com/Q1vIp6PxuR — IMONATION (@THEIMONATION) 12 maart 2018

In de jaren ’50 en ’60 was het Givenchy die het modebeeld bepaalde en nog steeds zie je zijn stijl terug in de kledingkeuze van koningin Elizabeth en andere bekende vrouwen. Givenchy werd samen met Christian Dior en Coco Chanel gezien als een van de grootste modeontwerpers.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Getty.