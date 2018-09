Makers 'Modern Family' maken schokkend nieuws bekend over nieuw seizoen

Eerder werd al bekend gemaakt dat het tiende seizoen van de hitserie ‘Modern Family’ het laatste seizoen zal zijn. Nu blijkt dat laatste seizoen ook nog eens een heel heftig seizoen te worden.

In het komende seizoen van hitserie Modern Family zal “een belangrijk personage” komen te overlijden. Dat heeft bedenker Christopher Lloyd verteld in een interview met Entertainment Weekly. Hij wil niet prijsgeven om wie het gaat.

Grote dingen des levens

“De familie maakt de grote dingen des levens mee”, zegt hij. “En daar hoort de dood natuurlijk ook bij. Het is nooit gemakkelijk om dat te doen in een televisieserie. Maar anderzijds, het zou heel vreemd zijn als de families Pritchett en Dunphy er niet mee te maken krijgen.”

Toekomst

Medebedenker Steven Levitan liet eerder doorschemeren dat het komende tiende seizoen de laatste reeks zou zijn. Dit zou logisch zijn, omdat de contracten van alle vaste acteurs na dit jaar aflopen. Maar Lloyd laat de toekomst van de serie open. “Ik merk dat iedereen zin heeft om door te gaan”, stelt hij in het interview. “Maar logistiek zal het zeker wat voeten in de aarde hebben.” In Nederland is de serie tot en met seizoen 8 te zien op Netflix, maar eerder kwamen berichten naar buiten dat sowieso een aantal seizoenen van de streamingdienst gaan verdwijnen. Of het nieuwe seizoen in Nederland te zien zal zijn, is dus nog maar de vraag.

Prijzen

Modern Family vertelt het verhaal over de zeer diverse familie van pater familias Jay Pritchett (Ed O’Neill). De serie geldt als een van de beste Amerikaanse komedies van de afgelopen tien jaar en won kasten vol prijzen.

Bron en beeld: ANP.