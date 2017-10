Toen Ariana op een avond Joel tegenkwam in een bar, wist ze niet wie ze voor zich had staan. Wél viel ze als een blok voor hem.

Joel sprak Ariana en haar vriendinnen aan op de dansvloer van een bar in Washington. Na vijf minuten was Joel er al van overtuigd dat de twee voor elkaar bestemd waren.

Groot geheim

Het koppel begon met daten en Ariana en Joel werden stapelverliefd op elkaar. Er was echter iets wat Joel had achtergehouden voor zijn vriendin…

Blauw bloed

Toen Joel zeker wist dat Ariana de ware voor hem was kwam hij met zijn grote geheim naar buiten: Joel was niet ‘gewoon’ Joel, maar prins Joel Makonnen, de kleinzoon van de laatste keizer van Ethiopië en daarmee een directe afstammeling van de koningin van Sheba én koning Salomon.

“Het is een modern sprookje, waarbij oude koninklijke tradities en de nieuwe wereld compleet samensmelten,” vertelde Ariana aan de Amerikaanse krant The New York Times.

Bruiloft

Afgelopen september trouwden Ariana en Joel in een Ethiopische orthodoxe kerk in Maryland (Verenigde Staten), geleid door wel 13 priesters. Daarna genoot het koppel van traditionele zwarte cake en grote schalen Ethiopisch eten.

Benieuwd naar de foto’s? De bruid postte er een paar op Instagram. Aan de rechterkant van de foto is, als je héél goed kijkt, een pijltje te zien waarmee je naar de volgende foto kan gaan.

Official pics are here! All credit to the talented @dotunayodeji. Planning by @favoredbyyodit Dress @lazarobridal #AriJo #royalwedding #moretocome ❤️ Een bericht gedeeld door Ariana Austin Makonnen (@chezariana) op 16 Okt 2017 om 4:39 PDT

Ware liefde

“We zijn echt voor elkaar gemaakt,” vertelt Ariana. “We kunnen niet wachten op de rest van ons leven en we zijn benieuwd wat het voor ons in petto heeft.”

Zo romantisch. Want zeg nou zelf, verwacht jij op een prins te stuiten in een doodgewone bar?

Veel geluk, Ariana en Joel!

Bron: People. Beeld: Instagram.