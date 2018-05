Heftige beelden: modderstromen in Zuid-Limburg

Stortbuien hebben maandagavond voor flink wat overlast gezorgd in het zuiden van Limburg. Een aantal straten werd overspoeld door een modderstroom en bij sommige huizen liep de blubber naar binnen.

De Zuid-Limburgers hadden maandagavond last van hevige regenval en onweer, wat op verschillende plekken wateroverlast veroorzaakte. In de plaatsjes Berg en Terblijt ging het helemaal mis. Volgens buurtbewoners kwam er een modderstroom van uit het weiland zo de straat inlopen. Enkele huizen waren ook niet veilig voor de stroom, meldt 1Limburg.

Code geel

De blubber is met graafmachines en tractoren opgeruimd, maar de weervoorspellingen zijn alles behalve gunstig. Er wordt opnieuw veel regen verwacht in een korte tijd. Het KNMI verwacht in het zuiden en oosten lokaal 20 tot 44 milliliter neerslag en heeft in die gebieden code geel afgegeven.

Bekijk de video die 1Limburg maakte:

Bron: 1Limburg, NOS. Beeld: iStock.