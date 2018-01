Moeder laat 5-jarige huur betalen als voorbereiding op 'het echte leven'

Als het aan Essence Evans ligt, gaat haar 5-jarige dochter Brooke haar voortaan wekelijks huur betalen ter voorbereiding op het leven wat het kleine meisje straks te wachten staat.

De wekelijkse huur bedraagt 5 dollar en Brooke moet de centjes betalen van haar zakgeld. Essence maakt zich niet schuldig aan kinderarbeid, want haar 5-jarige dochter hoeft niet te werken voor haar zakgeld of de huur.

Brookes toelage dekt een klein deel van de woninghuur, de dagelijkse boodschappen en de rekeningen voor gas, water, licht, internet en televisie. Het kleine meisje houdt nog een beetje zakgeld over, want ze krijgt van haar moeder 7 dollar per week.

Verrassing

“Ik wil haar zo voorbereiden op het echte leven”, vertelt Essence op Facebook. Wat kleine Brooke niet weet, is dat haar moeder het geld in werkelijkheid stort op een spaarrekening, waar, als Brooke netjes blijft betalen, 3.380 dollar op staat als het meisje 18 wordt.

Essence denkt dat haar dochter tegen die tijd het geld goed kan gebruiken als ze het huis verlaat en gaat studeren. Hoewel veel mensen in eerste instantie schrikken van het bericht, leidt de uiteindelijke goede bedoeling van de moeder tot veel positieve reacties op Facebook:

En dit is de kleine Brooke, nu al gek op school:

