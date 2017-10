Moeder deelt aangrijpend verhaal over zoon (13) die gepest wordt

De effecten van pesten zijn soms heftiger dan je van de buitenkant kunt zien. Dat bewijst dit heftige verhaal van een moeder van een gepeste 13-jarige jongen.

De moeder van de Amerikaanse Liam deelde afgelopen week een aangrijpend verhaal op Facebook. Haar 13-jarige zoon ligt namelijk al 6 weken in het ziekenhuis. Hij is depressief en heeft een eetstoornis doordat hij gepest werd op school.

Drama

Zijn moeder schrijft in het bericht: “Toen hij in het laatste jaar van de basisschool zat was hij nog een vrolijke en gezonde jongen. Hij kan goed voetballen en wist dan ook een plaatsje in het schoolteam te bemachtigen.” Daar blijken alle problemen begonnen te zijn. Na het eerste seizoen gaf hij zomaar zijn iPhone terug aan zijn moeder omdat hij dat “te veel drama” vond.

Geslagen

Sindsdien bleef de jongen steeds binnen en ging hij niet meer naar vrienden. Tot hij op een dag zelfs overstuur thuiskwam omdat iemand hem geslagen had. Op school kregen de ouders geen steun en de situatie verslechterde ook snel. Liam at niet meer. “Hij at slechts één maaltijd per dag. Ik probeerde met hem te praten, maar hij bleef volhouden dat er niets aan de hand was.”

Raar en dik

Toch ging de moeder met het jongetje naar de huisarts en toen bleek dat hij in een korte tijd al een paar kilo was afgevallen. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar kon al snel weer beginnen aan het nieuwe schooljaar. Toen ging het weer mis. Liam kwam thuis met een kneuzing waar hij niets over wilde zeggen en hij at nog steeds amper. Zijn moeder smeekte hem toen om te vertellen wat er aan de hand was. “Toen kwam het er eindelijk uit. Hij werd gepest door 2 jongens die vonden dat hij niet in het voetbalteam mocht spelen. Ze zeiden dat hij raar en dik was.”

Elke dag

Toen zijn moeder hem vroeg hoe vaak hij gepest werd, antwoordde hij huilend: “Elke dag, mama”. Ook toen kregen de ouders geen steun vanuit de school van de jongen omdat ze “geen bewijs van het pesten konden vinden”. Het jongetje werd ondertussen opgenomen in het ziekenhuis omdat hij daar behandeld moest worden voor zijn depressie en eetstoornis. “Hij heeft het erg zwaar. Elke dag is een strijd. We missen hem ook zo en voelen ons schuldig omdat hij niet thuis is”, sluit zijn moeder af.

Bron: HLN.be. Beeld: Facebook.