Moeder laat baby een halfuur achter in de auto om boodschappen te doen

Je blijft je erover verbazen: mensen die hun kinderen achterlaten in de auto. Al is het ‘maar’ om even een boodschapje te doen, het kán gewoon niet.

Daar dacht een moeder in Ermelo toch anders over.

Handhaving Ermelo kreeg donderdag een melding dat er al ruim 25 minuten een huilende baby in een auto zat. Een paar minuten nadat de handhavers bij het voertuig waren, kwam de moeder aangelopen. Ze had boodschappen gedaan en haar andere kind wél mee de winkel in genomen. “Keuzes maken”, was volgens de handhavers het antwoord dat de moeder gaf op de vraag waarom ze haar baby in de auto achterliet.

Uiteraard lieten de handhavers het daar niet bij zitten. Iedereen kan bedenken hoe verkeerd dit had af kunnen lopen. “Onze keuze was een aanmelding bij bureau jeugdzorg.”

Bron: Instagram Handhaving Ermelo. Beeld: iStock

