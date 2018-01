Moeder bevalt van kerngezonde baby tijdens het boodschappen doen

Een Amerikaanse zwangere vrouw wilde even een blikje fris halen in de buurtsuper, toen haar weeën plotseling begonnen.

Er was geen tijd meer om naar het ziekenhuis te gaan. In een hoek van de winkel beviel de vrouw uit Californië niet veel later van een gezonde zoon. Een winkelmedewerker die bij het bijzondere moment was zegt: “Het gebeurde allemaal in een paar seconden”.

Hulp

Even leek het nog mis te gaan, want de navelstreng zat direct na de bevalling om het nekje van het kind gewikkeld. De winkelmedewerkers wisten gelukkig gelijk wat ze moesten doen. Ze schoten massaal te hulp en knipten de navelstreng door. Daarna liep het jongetje wat paars aan. Iedereen in de zaak maakte zich zorgen, maar toen ambulancemedewerkers arriveerden stelden ze de moeder en omstanders gerust. Het jongetje maakte het goed; hij had het alleen wat koud.

Het moment van de bevalling werd vastgelegd op camera:

Ziekenhuis

Toen baby Toby eenmaal tussen de zakken koffiebonen ter wereld was gekomen, zijn moeder en zoon alsnog naar het ziekenhuis gebracht. Waar de vader van het jongetje was op het moment van zijn geboorte, is niet duidelijk.

