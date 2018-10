Politie pakt moeder op die haar baby via Instagram wilde verkopen

Anno 2018 worden social media voor de meest bizarre doelen ingezet. Zo is er nu een Instagram-account ontdekt waarop baby’s worden verkocht.

Op die pagina zouden volgens The Guardian foto’s van baby’s te zien zijn, die dus te koop worden aangeboden. De Indonesische politie heeft de beheerder van het account, een potentiële koper, een 22-jarige vrouw die haar kind aanbood én een mogelijk betrokken verloskundige gearresteerd.

850 euro voor een baby

De politie kwam de groep op het spoor door zich voor te doen als geïnteresseerde in een kindje. De 22-jarige moeder wilde haar baby voor 15 miljoen roepies (omgerekend zo’n 850 euro) verkopen. En zo vond er een ontmoeting plaats die tot de arrestaties leidde.

Gemaskerde vrouwen

Op het Instagram-account waren gemaskerde vrouwen te zien die hun nog ongeboren kind ter adoptie aanboden. En als ze eenmaal geboren waren, verschenen de baby’s ook op de pagina, met een codenaam, geslacht en leeftijd eronder in de tekst vermeld. Volgens de politie zijn er zeker al drie baby’s via het account verkocht. Hoe Instagram dit gemist kan hebben? Nou, het account deed zich voor als een organisatie die helpt bij familieproblemen en advies geeft aan jonge, ongetrouwde en zwangere vrouwen.

Gevangenisstraf

Als de vier inderdaad schuldig worden bevonden, hangt hen een gevangenisstraf van vijftien jaar boven het hoofd. De bewijzen – adoptieverklaringen en telefoons waarin gesprekken over de babyverkoop staan – zijn er volgens de politie in ieder geval wel. Of ze inmiddels de al verkochte baby’s ook op het spoor zijn, is niet bekend.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Guardian. Beeld: iStock

Sonja Silva (41) probeert zwanger te worden en vlogt hierover voor Libelle TV. Zó gaat ze om met teleurstellingen en dit wil je even zien:

Cathy is een ervaren pleegouder, maar niemand had haar kunnen voorbereiden op de komst van Jodie… ‘Hou je van me?’ is momenteel de best verkochte roman over het thema adoptie op Bol.com: