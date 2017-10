Moeder berooft bank terwijl ze haar dochtertje (6) in een taxi laat wachten

Een bizarre actie van een 28-jarige moeder. Ze liet haar 6-jarige dochter in een taxi wachten toen ze zelf ‘even een bank ging beroven’.

Het gebeurde in het Amerikaanse New York.

Achtervolgen

De vrouw, Diana Marini, wist bij een bank een enorm bedrag mee te nemen. Na haar overval vluchtte ze gauw terug naar de taxi waar haar dochter in zat. De politie ging haar gelijk achterna en hoewel de stad krioelt van de hele taxi’s, wist de politie haar toch snel op te sporen. Ze waren verbaasd toen ze ontdekten dat er een kind in de auto zat. Het meisje is inmiddels overgedragen aan familieleden en de vrouw zit momenteel vast.

Bron: ANP. Beeld: iStock