Schrijfster en moeder Jo Jakeman heeft een boekje opengedaan over de beroerte waar ze door getroffen werd op slechts 44-jarige leeftijd. Volgens haar is de reden van de beroerte haar te drukke agenda en neiging tot perfectionisme. Dit vertelt ze in een openhartig interview aan Daily Mail.

Jo Jakeman is moeder van een tweeling van 11. Naar eigen zeggen was ze altijd ontzettend veeleisend naar zichzelf toe. En dat zou haar gezondheidsproblemen uiteindelijk veroorzaakt hebben, verklaart ze.

Dagpatroon

Jo vertelt hoe haar dagpatroon er ongeveer uitzag voor ze getroffen werd door de beroerte. Ze stond altijd om 06 uur ’s ochtends op om roerei voor haar zoontjes te maken. “Ik wou ze geen granen laten eten omdat ik me zorgen maakte over het suikergehalte”, vertelt ze. Daarna trof ze al voorbereidingen voor een gezond avondmaal voor de tweeling, waarna ze de jongens met de auto naar school bracht. Dit was een reis van een uur heen en een uur terug.

Gezond

Tegelijkertijd was ze aan het werk aan haar nieuwe boek en had ze vele deadlines. De jonge vrouw wilde naar eigen zeggen op elk gebied van haar leven presteren. De stress in haar leven was hoog, maar verder was ze gezond. Ze had geen van de risicofactoren, zoals een familiegeschiedenis met beroertes of diabetes. Haar bloeddruk was normaal en ze had geen overgewicht.

Nieuwe levensstijl

Doktoren kunnen de reden van haar beroerte niet direct aanwijzen. Maar Jo wijdt het aan stress. “Ik heb het gevoel ik de beroerte mezelf heb aangedaan, door mezelf zo te pushen,” vertelt ze. Nu leeft ze dan ook heel anders. “Nu zeg ik ‘ja’ tegen mezelf, in plaats van ‘ja’ tegen de hele wereld en hun behoeften. Ik doe wat goed is voor mij, in plaats van wat goed is voor iemand anders”, aldus Jo Jakeman.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock