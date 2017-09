Schokkende beelden: moeder betrapt nanny op mishandeling dochter

Annemarie Theron besloot onlangs een verborgen camera in haar huis te installeren. De reden? Haar dochtertje zat steeds vaker onder de blauwe plekken, maar ze had geen idee hoe dit kon. Toen ze nog diezelfde avond de beelden besloot terug te kijken brak haar hart.

Op de video was onder andere te zien hoe de nanny haar dochtertje Laila hardhandig in haar bedje gooide. Ook pakte ze het meisje bij haar voetjes beet en droeg ze haar ondersteboven bengelend de kamer uit.

”Ik kon alleen maar huilen”

‘’Ik keek de beelden terug met mijn schoonmoeder. We hadden de camera die ochtend pas geplaatst. Toen ik zag wat ze Laila aandeed kon ik alleen maar huilen. Ik hield mijn meisje vast en zei haar dat het me speet,’’ vertelt Annemarie aan de site Dailymail.

Spijt

Op Facebook plaatste de moeder een foto van het meisje met een spijtbetuiging. ‘’Ik voelde me verraden en had het gevoel alsof ik mislukt was als moeder. Het was het ergste gevoel dat ik ooit heb gehad en ik wens het geen andere moeder toe,’’ vertelt ze.

Geen vermoedens

Vrienden van het stel hadden de nanny aanbevolen aan Theron en haar man. ‘’Zij voelen zich vreselijk. Ze hadden absoluut geen vermoedens over haar, maar zij zijn nu ook een onderzoek gestart naar de behandeling van hun kinderen met behulp van een therapeut.”

Poging tot moord

De nanny moest zich afgelopen maandag voor de rechtbank verantwoorden voor poging tot moord. “Ik wil dat ze nooit nog in de nabijheid van mijn baby komt of een bedreiging vormt voor andere kinderen”, verklaarde Theron. “Wat gebeurd is, was vreselijk om te zien. Laila heeft nog steeds nachtmerries.”

Bron: Dailymail. Beeld: Facebook