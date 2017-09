Jonge moeder betrapt oppas op een wel héél vreemde gewoonte

Een 27-jarige moeder kon niet geloven wat ze zag toen ze thuiskwam.

Ze ontdekte dat haar 58-jarige oppas háár afgekolfde moedermelk dronk, die ze had achtergelaten in flesjes zodat haar dochter te eten had terwijl zij aan het werk was.

Liever niet

De moeder had voor elke dag die ze van huis ging wat flesjes extra voor haar kindje in de koelkast staan. Lins dochter is nu 1 maand oud. Ze heeft al een zoontje van 2 jaar oud. Al die tijd was ze blij met haar oppas, totdat ze ontdekte wat er met de afgekolfde moedermelk gebeurde. Haar dochter kreeg wel te drinken, maar de oppas genoot er ook behoorlijk van. Lin bleef ondanks het verrassende moment erg rustig.

Ze zei bij het betrappen van de vrouw, dat ze het liever niet had en dat ‘als er melk overbleef in het flesje, dat ze dit dan beter aan haar zoontje kon geven’. Het was een duidelijke waarschuwing. Omdat ze het niet vertrouwde hing ze toch bewakingscamera’s op in huis. Daarop zag ze een tijdje later dat de vrouw gewoon het flesje stond leeg te drinken bij de koelkast. Ze zag geen andere uitweg dan de vrouw toch te ontslaan.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock