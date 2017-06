Moeder bevalt van dochter van 6,1 kilo: 'Ze lijkt meer op een peuter'

Chrissy Corbit wist niet wat ze meemaakte toen ze aan het bevallen was van haar dochter Carleigh.

Dokters dachten zelfs dat ze zou bevallen van een tweeling, omdat haar buik vlak voor de bevalling zó zwaar was. Maar niets was minder waar.

Ze beviel namelijk ‘gewoon van 1 kind’, maar wél eentje die maar liefst 6,12 kilo woog bij haar geboorte. “Ik vind haar net een peuter”, aldus haar moeder.

Stukje groter

Het gebeurde in een ziekenhuis in het Amerikaanse Florida. Artsen stonden versteld: het meisje had bij haar geboorte al de grootte van een peuter. Haar moeder kon alle babykleertjes gelijk weggooien. De ‘kleine’ Carleigh paste op haar 1e dag op de wereld al outfits voor kindjes van 9 maanden oud.

#Metroweired Woman gives birth to absolutely huge baby girl – Chrissy Corbitt gave birth to Carleigh who weighe… https://t.co/dRm6UUr8B4 — Tech Support (@digitalwirral) 8 juni 2017

Gokken

En hoe het met moeder Chrissy gaat? “Toen ik aan het bevallen was en ze bijna ter wereld kwam, hoorde ik de dokters lachen. De dokter zei: ‘Er komt geen eind aan deze baby. Of komen er dan tóch 2 uit?’ Ze gingen allemaal getallen opnoemen: iedereen raadde hoeveel de baby zou wegen. Want dat ze bijna 2 keer zo groot is als gemiddeld, was duidelijk te zien. Ze is zó groot – ik kan het nog steeds niet geloven”.

Verbaasd

En dat terwijl het meisje een week vóór haar uitgerekende datum is geboren. Ze had dus nóg groter kunnen zijn, als ze langer in de buik was blijven zitten. Het bericht van Chrissy verbaasde zoveel mensen, dat het al meer dan 12.000 keer is gedeeld op social media.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: ‘Estavana zal met een keizersnede moeten bevallen’.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook