Moeder (36) bevalt van gezond zoontje nadat ze samen chemotherapie ondergingen

Jade Devis (36) voelde een knobbeltje op een van haar borsten toen ze nog niet halverwege haar zwangerschap was. Ze bleek een zeldzame vorm borstkanker te hebben. Samen met haar ongeboren baby onderging ze chemotherapie, waarvan een emotionele foto zich nu over het internet verspreid.

In maart 2019 voelde Jade het knobbeltje. Bij een eerste doktersafspraak werd haar verteld dat het niks was en het waarschijnlijk met haar zwangerschap te maken had. Ze vertrouwde het niet en liet een biopsie doen om het weefsel te laten onderzoeken. Haar nachtmerrie werd werkelijkheid: er werd Triple negatieve borstkanker geconstateerd, een vorm van borstkanker die voorkomt bij zo’n 15 tot 20 procent van de borstkankerpatiënten. “Als ik had geluisterd naar de eerste arts, was ik nu dood geweest.”

De zwangere vrouw werd behandeld in een kanker gespecialiseerd centrum van de Loma Linda University. “Er werd me verteld mijn zwangerschap af te breken terwijl ik er nog niet eens over na had gedacht hoe het moederschap zou worden”, zegt ze.

Ze moest chemotherapie ondergaan en besloot toch te proberen om haar kindje te houden. Chemotherapie tijdens de zwangerschap kan zonder complicaties voor het kind plaatsvinden, maar artsen zijn terughoudenheid bij het adviseren ervan.

De aanstaande vader was al niet meer in beeld. Het contract was verbroken. Ze vocht voor de andere man in haar leven: “Zijn hartje klopte. Ik kon het kind in me voelen. Hij vocht. Ik moest ook vechten. Allerlei gedachten speelden in die tijd door mijn hoofd: ga ik mijn kindje zien? Ga ik het redden? Wat als hij het redt en ik niet?”

De sterke vrouw onderging een borstbesparende operatie en daarna meerdere malen chemotherapie. Ze beviel in juli van een gezonde zoon, Bradley. Hij blijkt tot grote blijdschap van iedereen de chemotherapie goed te hebben doorstaan. Jade zal in november klaar zijn met de chemotherapie waarna ze optimaal van haar pasgeboren zoontje kan genieten.

“Ik noem hem mijn wonderbaby. Het is een gek idee dat angst een groot deel van mijn zwangerschap bepaalde. Ik voel me gezegend als ik naar mijn zoon kijk.” Het beeld van Jade en Bradley gaat nu de wereld over: “Om hoop te geven en te inspireren.”

