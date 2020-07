Documentairemaker Monique Nolte ken je misschien nog van de veelbesproken documentaire ‘Het beste voor Kees’. De afgelopen 4 jaar stortte ze zich op een nieuw project. Ze volgde tiener Nikki en haar moeder Karin, die borderline heeft.

Woensdagavond schoof het drietal aan bij Beau om te vertellen over de documentaire Nikki.

Loyaliteitsconflict

Monique wil in beeld brengen hoe het voor kinderen is om op te groeien met een ouder die lijdt aan een psychische stoornis. Hoe is het als je vader of moeder niet altijd voor je kan zorgen? Wanneer moet je als kind beschermd worden tegen je eigen ouder? En in hoeverre beland je dan als kind in een loyaliteitsconflict?



4 jaar lang gevolgd

Allemaal vragen waar Monique het antwoord op zocht voordat ze destijds 12-jarige Nikki en haar moeder ontmoette. De twee stemden in dat de documentairemaker hen 4 jaar lang met een camera zou volgen. De mooie momenten, maar ook de (hartverscheurende) dieptepunten. Aan de ene kant is er veel schuldgevoel, verdriet en pijn, maar aan de andere kant maken Nikki en haar moeder ook veel mooie herinneringen samen.

