Moeder schrijft aangrijpende brief over baby met syndroom van Down

Het hart van Jessica Egan brak toen ze tijdens haar zwangerschap te horen kreeg dat ze een dochter met het downsyndroom zou krijgen.

Nu is ze dolgelukkig en schrijft ze een fantastische ‘beoordeling’ over haar dochtertje.

Extreme woede

De Amerikaanse Jessica was op het begin vooral bang dat haar dochtertje door het syndroom van Down niet geaccepteerd zou worden door de maatschappij. “Op het moment dat we erachter kwamen, voelde ik daarom extreme woede”, legt Jessica uit. “Het enige wat ik kon bedenken toen ik de diagnose kreeg, was dat mijn baby niet geaccepteerd zou worden zoals de rest.”

Extra chromosoom

Haar mening over het syndroom van Down veranderde al snel toen ze steeds meer over het extra chromosoom van haar dochter leerde. “We beseften ons dat het syndroom van Down niet iets is om voor te vrezen”, legt ze uit. “En toen onze dochter Gwendolyn werd geboren, kreeg ze ongelooflijk veel liefde van iedereen.”

Schaamte

Ze schaamde zich er dan ook voor dat ze in eerste instantie zo negatief over het downsyndroom dacht en deelde op Facebook een hartverscheurende brief. In de brief doet ze alsof ze een beoordeling schrijft over ‘haar bestelling’, ofwel haar dochtertje. Ze legt heel eerlijk uit dat toen ze zwanger wilde worden eigenlijk gewoon ‘een bestelling’ had geplaatst voor een kindje met een normaal aantal chromosomen. “Dat is tenslotte wat iedereen heeft gekregen en wat ik ook graag wilde”, legt Jessica uit in haar brief. “Vlak nadat mijn bestelling in productie was gegaan, kreeg ik het nieuws te horen dat ze mijn bestelling hadden opgewaardeerd met extra chromosomen.” Haar bestelling zou binnen 9 maanden geleverd worden.

Beoordeling

“Wat? Ik was boos! Alle andere bestellingen die ik via de perfecte Instagram-berichten zag, hadden allemaal géén extra chromosomen”, gaat Jessica verder. “Ik heb toen even nagedacht en kwam tot de conclusie dat ik liever een bestelling zou ontvangen met extra chromosomen, dan helemaal geen bestelling.” Jessica heeft haar bestelling, dochtertje Gwendolyn, twee maanden geleden in ontvangt mogen nemen en schrijft daarom nu deze ‘beoordeling’.

Extra speciaal

“Ik wil iedereen laten weten dat de upgrade van het extra chromosoom echt geweldig is. Als je dat aangeboden krijgt, moet je het zeker aannemen.” Jessica heeft wat foto’s van haar dochtertje aan de brief toegevoegd, zodat iedereen kan zien dat de extra chromosoom het helemaal waard is. “Ze is extra schattig, extra speciaal en extra bijzonder. Zoveel extra vreugde. Als het opnieuw zou worden aangeboden, zou ik er sowieso weer voor kiezen.”

Steun

De moeder heeft veel positieve reacties gehad op haar liefdevolle brief. “De feedback was zo positief en vol liefde en acceptatie. Al heb ik ook wat reacties gehad van mensen die een baby met het downsyndroom hebben en daardoor heel donkere periodes hebben meegemaakt.” Jessica hoopt dat deze mensen steun en kracht kunnen halen uit haar brief. Ook hoopt ze dat ‘mensen die geen ervaring hebben met dit syndroom na het lezen van haar brief hun geest en hart geopend hebben voor mensen met het syndroom van Down’.

