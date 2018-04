Moeder (32) denkt last te hebben van zwangerschapskwaaltjes, maar blijkt ongeneeslijk ziek

Drie maanden nadat Lisa Wells (32) bevalt van haar dochtertje Saffia, krijgt ze te horen dat ze terminale darmkanker heeft. De symptomen van de ziekte verwarde ze met bijwerkingen van haar zwangerschap.

Dubbelop

Toen ze zwanger was van haar jongste dochter, kreeg Lisa last van zowel constipatie als diarree. Echt vraagtekens had ze daar niet bij geplaatst, ze dacht dat het bij haar zwangerschap hoorde, vertelt ze in Daily Mail.

Diagnose

Pas toen ze van haar dochter was bevallen en in korte tijd veel afviel, maar liefst 20 kilo in zes weken tijd, ging er een belletje rinkelen. Ze is gelijk naar de dokter gegaan. Later, in het ziekenhuis, werd ze gediagnosticeerd met darmkanker. “Toen we dat hoorden, was het even compleet stil”, vertelt Lisa. “We wisten niet wat we moesten zeggen. Bij de auto viel ik zelfs bijna flauw. Het was echt een klap in mijn gezicht.”

Lisa Wells mistook symptoms of cancer for pregnancy side effects https://t.co/uMv8sMRvlH pic.twitter.com/4Kkv9WmdM0 — #BringBackOurGirls (@AvwensEdesiri) April 12, 2018

Toekomst

Lisa had geen enkel vermoeden. Niemand in de familie heeft deze aandoening ooit gehad en ze leefde gezond: ze dronk nooit en roken deed ze evenmin. Des te harder kwam het aan. De jonge moeder maakt zich na de fatale boodschap erg veel zorgen om de toekomst van haar twee dochters, Saffia en Ava, wetende dat ze zonder hun haar zullen opgroeien.

Uitleggen

Lisa’s oudste dochter Ava is nu 5, maar ondanks haar jonge leeftijd heeft Lisa al wel geprobeerd uit te leggen wat kanker is: “Ik ben erg open met haar over mijn behandeling, ik wil niet dat ze denkt dat ik iets voor haar verborgen hou. Maar hoe vertel je dit aan kinderen?”

Positief

Ondanks alles probeert Lisa positief te blijven. Ze hoopt dat er meer over de vreselijke ziekte wordt gesproken, ook al is dit soms pijnlijk. “Veel mensen hebben er moeite mee om erover te praten, maar kanker treft zoveel mensen”, legt Lisa uit. “Ik denk dat niemand echt weet wat te zeggen, maar door open en eerlijk te zijn en erover te praten, help je anderen juist.”

Inzamelingsactie

Om haar kinderen een mooie toekomst te bieden, heeft ze geld ingezameld. Dat wordt bewaard voor de meisjes: zodat ze later hun rijbewijs kunnen halen, en een trouwjurk kunnen kopen met hun moeder in gedachten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter