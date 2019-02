Vader Dries en zoons Dave en Donny Roelvink komen regelmatig voorbij op de buis. In hun serie ‘Effe geen cent te makken’ komt Horaria, de huidige vrouw van Dries, ook veel in beeld. Maar zij is niet de moeder van de twee broertjes. Wie dan wel?

Achtergrond

De moeder van de broertjes Roelvink is Luciënne Kenter. Haar huwelijk met Dries liep uiteindelijk stuk. Ze houdt zich tegenwoordig dan ook vaak op de achtergrond. Voor de serie ‘Het zal je kind maar wezen’ spraken we voor Libelle tv een tijdje geleden met oudste zoon Dave en zijn moeder. Luciënne is dol op haar zoon, die een echt moederskindje is. “We hebben een ontzettend goede band en kunnen over van alles praten”, zegt ze.

Goede band

Dat beaamt Dave: “We zijn niet alleen moeder en zoon, maar ook vrienden. We gaan vaak samen uit eten, daarna nemen we een afzakkertje en dan kan het weleens gebeuren dat we samen dronken thuiskomen.”

Jaartje ouder

Op Instagram deelt broertje Donny vandaag een lieve foto met zijn jarige moeder. “Happy bday mama”, schrijft hij bij het plaatje. En wat is Luciënne een prachtige vrouw om te zien.

Dit bericht bekijken op Instagram Happy bday mama ❤️ Een bericht gedeeld door Donny Roelvink. ⁶𓅓 (@donnyroelvink) op 24 Feb 2019 om 5:55 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP