Moeder Delphine Boël: "De wonden zullen nooit genezen"

Delphine Boël heeft eindelijk haar gelijk gekregen: ze is de dochter van de Belgische koning Albert II. Haar moeder, Sybille de Sélys Longchamps, heeft nu een uitgebreid interview gegeven.

Ze is op z’n zachtst gezegd not amused.

Persbericht van koning Albert II

Koning Albert maakte onlangs via een persbericht bekend dat Delphine Boël inderdaad zijn buitenechtelijke dochter is, na het jarenlang ontkent te hebben. Maar met de uitslag van de dna-test, móest ‘ie natuurlijk wel. Nu is de waarheid dus boven tafel gekomen. Maar Sybille de Sélys Longchamps, Delphines moeder, baalt van de manier waarop Albert dit heeft gedaan. En dat laat ze in een interview met de Frans-Belgische krant Sudpresse weten ook.

‘De wonden zullen nooit genezen’

“De houding komt mij onmenselijk over. Het persbericht was een slag in het gezicht van mijn dochter”, zegt Sybille. Haar dochter is verdrietig, laat ze weten. “De wonden zullen nooit genezen. Delphine is een opzij geduwd kind dat moest strijden om erkend te worden.” Al die jaren, heeft Sybille Delphine in haar eentje opgevoed. “Ik had de voogdij en was diegene die de beslissingen nam.”

Eén keer contact

Alleen toen Delphine 15 jaar was, nam de koning wél contact op. Waarover? Een mogelijk erfelijke bosafwijking. Albert zorgde er toen voor dat Delphine geopereerd kon worden. “Anders zou ze een misvorming aan haar kaak hebben gehad.”

Moeilijke jeugd

Toch probeert Sybille ‘omstandigheden te vinden om het koning Albert II niet kwalijk te nemen’. “Hij heeft een erg moeilijke kindertijd gehad. Hij heeft zijn moeder nooit gekend. Dat is een gemis.”

Bron: Het laatste nieuws. Beeld: Brunopress