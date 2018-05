Moeder laat precies dezelfde moedervlek op haar gezicht aanbrengen om haar zoontje te steunen

Het zoontje van Carolina Giraldelli (26) werd geboren met een grote, donkere moedervlek die het grootste deel van zijn gezicht bedekte. Volgens Carolina maakt de moedervlek hem uniek en om hem te steunen liet ze precies dezelfde moedervlek op haar gezicht schilderen.

Perfect

De kleine Enzo Cestari (1) werd geboren met een grote, donkere vlek op zijn hoofd. In eerste instantie dachten de artsen dat het een klein beetje vuil was. Later bleek het een hele grote moedervlek te zijn, maar Carolina was vooral blij dat haar kleine zoontje gezond en huilend ter wereld was gekomen. Ze vindt dan ook dat hij deze moedervlek nooit zou moeten verbergen en wil dat Enzo weet dat hij op z’n eigen manier perfect is.

Vooroordelen

Daarom heeft ze een professionele visagist gevraagd precies dezelfde moedervlek op haar gezicht na te bootsen, om zo te vieren dat haar zoontje uniek is. Ook omdat ze zo een dag in zijn schoenen kon lopen en het vooroordeel waar haar zoon regelmatig mee te maken krijgt beter leert begrijpen.

Walging

“Ik moet bekennen dat ik het aan het begin een tijdje erg moeilijk vond om te zien hoe mensen je met medelijden, afgrijzen, angst en soms zelfs vol walging aankijken”, geeft Carolina toe. “Ik heb hem daarentegen nooit anders behandeld. Ik zie hem als een normale baby en ik wil hem dolgraag aan iedereen laten zien.”

Ontroerd

Carolina houdt erg veel van zijn moedervlek. “Zoveel dat ik, in ieder geval één keer, ook even zo’n moedervlek wilde hebben. Toen de visagist klaar was met de make-up was ik erg ontroerd, omdat ik me de mooiste vrouw van de wereld voelde.”

Trots

De kleine Enzo vond het geweldig toen zijn moeder thuiskwam met dezelfde moedervlek. “Hij reageerde enorm gelukkig, al begreep hij het natuurlijk niet volledig”, vertelt Carolina. Ze hebben toen direct vele foto’s genomen, wat Enzo hartstikke leuk vond. Hij kon niet stoppen met lachen. Daarna ging Carolina met de moedervlek nog op haar gezicht naar haar werk. Iedereen keek haar anders aan, maar ze bleef kalm. “Dat kwam omdat ik me de trotste moeder van de wereld voelde.”

Carolina heeft de make-up opgehouden totdat ze die avond naar bed ging. “Maar hoe ik me voelde, is sindsdien altijd bij me gebleven.”

An adorable video shows him grinning when his mother revealed her matching mark https://t.co/nMOCWE7syg — New York Post (@nypost) May 21, 2018

Bron: SWNS. Beeld: Twitter