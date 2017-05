Een moeder steunt haar kind door dik en dun. Zo ook de Amerikaanse Judy. Ze bracht haar verlamde zoon Marty naar ieder college van zijn opleiding en woonde deze zelf ook bij. Daar is ze nu rijkelijk voor beloond!

Bij de diploma-uitreiking van haar zoon mocht niet alleen hij, maar ook zijn moeder een erediploma in haar zak steken. Een verrassing die Marty zélf had voorgesteld bij zijn universiteit.

De band tussen Judy en Marty is net zo bijzonder als die van de moeder en zoon in bovenstaande video!

Mentale uitdaging

Marty viel in 2012 van een trap en liep daardoor een dwarslaesie op – een beschadiging van het ruggenmerg. Voor de rest van zijn leven zit hij in een rolstoel en zag zijn leven daarom somber in. “Nadat ik dat ongeluk kreeg, had mijn leven totaal geen richting meer”, schrijft Marty op de site van zijn school.

Een bachelor van de universiteit in Californië had ‘ie al in the pocket, maar voor zijn ongeluk werkte Marty nog in een fabriek. Ook nu hij verlamd was, wilde hij méér dan dit. “Ik had de mentale uitdaging nodig en wilde mezelf bijscholen.” Hij koos voor de Master of Business Administration.

Samen naar school

En zo geschiedde dat Marty’s moeder Judy speciaal voor haar zoon van Florida naar Zuid-Californië verhuisde. Zo kon de gepensioneerde basisschooljuf hem iedere dag naar de lessen op zijn nieuwe universiteit brengen, deze bijwonen en aantekeningen voor hem maken.

Staande ovatie

Onlangs mocht Marty zijn diploma in ontvangst nemen. Mama Judy werd apart naar voren geroepen. Ze kreeg een staande ovatie en een erediploma en kon haar tranen nog maar net in bedwang houden. “Ik ben een geek, ik hou ervan om naar school te gaan”, aldus Judy tijdens haar speech. “Eerlijk: ik heb van elke minuut genoten.”

Bron: HLN. Beeld: iStock