Waarom moeders en dochters volgens onderzoek de sterkste band hebben

Een moeder-dochterrelatie is als een vriendschap, maar dan nóg sterker. Niet gek dus dat onderzoek nu ook uitwijst dat de band tussen moeder en dochter echt de sterkste is.

Van je eerste stapjes tot misschien wel je eerste bevalling: je moeder was er. Het was vast niet altijd – lees: in de puberteit – gezellig in huis, maar de band tussen moeders en dochters overleeft dat allemaal. Onderzoek in de Journal of Neuroscience wijst nu dan ook uit hoe sterk die band echt is. De onderzoekers onderzochten waarom depressies en andere psychische aandoeningen vaak van moeder op dochter overgegeven lijken te worden. Daarvoor onderzochten ze de MRI scans van 35 gezonde families. Daaruit bleek dat moeders en dochters veel gelijkenissen hebben in het gedeelte van het brein dat de emoties regelt.

Gevoelens begrijpen

Een van de onderzoekers schrijft bij de publicatie van het onderzoek: “Deze gelijkenissen waren groter dan bij moeders en zoons, vaders en zoon en vaders en dochters.” Moeders en dochters zouden daarom zo goed elkaars gevoelens kunnen begrijpen.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock