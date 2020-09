Moeder van neergestoken zoon (18) doet verhaal in ‘Opsporing verzocht’

In Opsporing verzocht vertelde een moeder dinsdagavond een schrijnend verhaal. Haar 18-jarige zoon werd zomaar midden op straat neergestoken en heeft het op een haar na overleefd.

Omdat de dader van de steekpartij nog steeds niet is gepakt, toonde Opsporing verzocht bewakingsbeelden waarop de dader te zien is.

De 18-jarige jongen werd begin augustus zomaar neergestoken. In de nacht van de steekpartij hadden een paar jongeren een conflict. Ze hadden vervolgens afgesproken het ‘met elkaar op te lossen’. De zoon van de vrouw raakte onbedoeld betrokken bij de ruzie en werd neergestoken, terwijl hij eerder die avond nog als een ‘jonge vitale jongen de deur uitging om een gezellige avond te hebben met vrienden,” vertelt zijn moeder.

“Dat is echt paniek”

De jongen raakt ernstig gewond. Het mes doorboorde zijn lever; hij overleefde de aanval omdat hij die avond geen alcohol op had. De jongen wist op pure adrenaline weg te rennen. Ondertussen waarschuwden vrienden zijn ouders. “Er werd aangebeld en gebonkt. Ik vroeg hoe ernstig het was. De paniek die tijdens het wachten op het antwoord door je heen gaat, is niet te beschrijven. Dat is echt paniek.”

“Hij zag grauw en zat onder het bloed”

Toen de vrouw haar zoon aantrof, ging het niet goed met hem. “Hij zag grauw, zat onder het bloed en was aan het overgeven. Later, in het ziekenhuis, was hij ontzettend aan het trillen. En de volgende dag lag hij aan allerlei slangetjes en kon hij zijn bed niet uit. Dat is echt heel erg.”

Groot litteken

De buik van de jongen moest met spoed worden opengehaald om de inwendige bloeding te stoppen en zoveel mogelijk van zijn lever te kunnen redden. Hij overleefde de steekpartij maar net en heeft nu een groot litteken over zijn hele buik.

“Gevoel van veiligheid kwijt”

De jongen probeert inmiddels zijn leven beetje bij beetje op te pakken, maar zijn moeder voelt zich niet meer veilig. “Ik vind het moeilijk. Je moet je kinderen toch de deur uit laten gaan terwijl er toch jongens zijn die met messen zwaaien en er ook niet voor terugdeinzen om daadwerkelijk te steken. Ik vond het altijd veilig in Hoevelaken. Dat gevoel van veiligheid ben ik een beetje kwijt. We zijn niet bang, maar we willen wel dat de daders dit nooit meer kunnen doen.”

