Zo ziet de moeder van Dotan eruit

Afgelopen weekend was zanger Dotan veelvuldig in het nieuws, toen bekend werd dat hij ruim 7 jaar lang online bekendheid genereerde met hulp van 140 verzonnen nepprofielen op social media.

De zanger verzon onder meer een ontmoeting met een leukemiepatiëntje. Daarnaast vielen de trollen, zoals de nepfans ook wel genoemd worden, andere BN’ers aan op social media.

Moeder uitwissen

Opvallend is dat ook de Wikipedia-pagina van Dotan regelmatig werd aangepast door ‘mensen’ die later ontmaskerd werden als trollen. Steeds haalden zij dezelfde feitjes weg: wie de moeder van de zanger is bijvoorbeeld.

De moeder-zoonlink werd ook verwijderd op de Wikipedia-pagina van zijn moeder: Patty Harpenau. “Alsof iemand weet dat de zanger niet meer met haar geassocieerd wil worden, dat hij alles op eigen kracht wil doen”, schrijft de Volkskrant.

Kunstenares

Des te nieuwsgieriger werden wij natuurlijk, want wie is die moeder van Dotan dan? Haar naam is Patty Harpenau en ze is kunstenares. Althans, tussen 1986 en 1996 maakte ze kleurrijke expressionistische kunst. Daarna liet ze zich omscholen tot meditatielerares in Californië.

Dit is Patty Harpenau samen met een van haar kunstwerken in 1993:

En zo ziet ze er nu uit:

