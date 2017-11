Zó zag de moeder van Doutzen Kroes er vroeger uit

Topmodel Doutzen Kroes deelt op Instagram een fijn kiekje van vroeger.

Ze laat haar moeder zien in háár jonge jaren en wat blijkt: moeder en dochter lijken behoorlijk op elkaar.

Echt familie

Hoe oud Geartsje Leistra op de zwart-witfoto precies is, is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat ze toen ongeveer even oud was als dat Doutzen nu is. Inmiddels 62 jaar oud is Geartsje de trotse moeder van Doutzen (32) en Rens Kroes (30). Het lijkt erop dat het topmodel haar goede genen te danken heeft aan haar ‘mem’. Want wat lijken de vrouwen op elkaar.

Mem❤️ Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 9 Nov 2017 om 12:24 PST

De Friese Doutzen, Rens en hun moeder nu:

We talk, we laugh, we heal 🙏🏼 #grateful #family #mem Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 30 Okt 2017 om 12:18 PDT

De kinderen van Doutzen, Myllena Mae en Phyllon Joy:

Bye bye beautiful island! We shared so many amazing memories here! Until next time ❤️😘 #grateful #ibiza #familytime Een bericht gedeeld door Doutzen Kroes (@doutzen) op 25 Aug 2017 om 1:33 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP